Wullaert esulta | Orgogliosa di questa squadra ora testa alla Fiorentina

Inter News 24 Le parole di Tessa Wullaert, calciatrice dell’Inter Women, dopo il buon inizio di stagione della formazione nerazzurra. I dettagli. Tessa Wullaert ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Inter TV dopo la brillante vittoria dell’ Inter Women contro il Vllaznia, travolto con un netto 7-0. VITTORIA IN EUROPA – Penso che il primo passo sia stato fatto e sono davvero orgogliosa della squadra. Tutte le ragazze che hanno giocato oggi hanno fatto molto bene. La squadra sta migliorando partita dopo partita. Stiamo provando un nuovo sistema di gioco e penso che stia funzionando molto bene. 🔗 Leggi su Internews24.com

