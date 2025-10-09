Wta Wuhan Tauson si ritira al terzo set | Paolini ai quarti
(Adnkronos) – Jasmine Paolini accede ai quarti di finale del Wta di Wuhan. L’azzurra, in vantaggio nel terzo set contro la danese Clara Tauson, n.12 del mondo, incassa il ritiro per infortunio all’adduttore destro dell’avversaria, che aveva vinto il primo set 6-3. Paolini recupera 6-1 nel secondo poi il ritiro sul 3-1 a vantaggio dell’azzurra. seriea24.it. 🔗 Leggi su Seriea24.it
In questa notizia si parla di: wuhan - tauson
WTA Wuhan 2025, Bronzetti eliminata e niente derby con Paolini. Avanti Alexandrova e Tauson.
Dove vedere in tv Paolini-Tauson, WTA Wuhan 2025: orario, programma, streaming
LIVE Paolini-Tauson, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: ottavo spartiacque verso le Finals
DOPPIETTA A WUHAN Questo giovedì mattina non poteva che partire forte… all’insegna del tennis! Al WTA 1000 in Cina, Jasmine Paolini è in campo adesso per gli ottavi di finale contro Clara Tauson! E subito dopo giocherà quelli nel doppio femminil - facebook.com Vai su Facebook
Jasmin Paolini brava e fortunata: la Tauson si ritira nel terzo set, la toscana vola ai quarti a Wuhan - X Vai su X
Paolini ai quarti al Wta Wuhan: Tauson si ritira per infortunio nel terzo set - Paolini torna ai quarti a Wuhan: l'azzurra supera il turno dopo il ritiro di Clara Tauson nel terzo set, rallentata da un infortunio all'adduttore destro. Segnala sport.sky.it
Paolini, altra rimonta a Wuhan con l'aiutino: Tauson va ko e si ritira. WTA Finals, Jasmine davanti a Rybakina - Paolini, altra rimonta a Wuhan con l'aiutino: Tauson va ko e si ritira nel terzo set. Scrive sport.virgilio.it