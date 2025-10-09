WTA Wuhan 2025 Sabalenka e Gauff approdano ai quarti Swiatek sulla strada di Paolini
È tempo di definire il quadro delle migliori otto. Il torneo WTA di Wuhan affronta una giornata intensa con i match degli ottavi di finale. Rispettano il pronostico e a pprodano ai quarti di finale la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Coco Gauff. Sarà la polacca Iga Swiatek a sfidare Jasmine Paolini. Battaglia doveva essere e battaglia è stata. Nell’incontro di apertura l’americana Jessica Pegula, testa di serie numero sei, regola 7-5 3-6 6-3 la russa Ekaterina Alexandrova, nona favorita del seeding, in due ore e sette minuti. L’americana risolve il match a proprio favore grazie al break decisivo operato nel sesto gioco del terzo set per il provvisorio 4-2, difende i propri turni di servizio e chiude i conti con il decisivo 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
WTA Wuhan 2025, risultati 8 ottobre: Sabalenka e Pegula agli ottavi in tre set, eliminata Naomi Osaka
LIVE Paolini-Tauson, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: tocca a Sabalenka, poi l’azzurra
LIVE Paolini-Tauson, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: Sabalenka vince il primo set, tra poco tocca all’azzurra
WTA Wuhan 2025, Sabalenka e Gauff approdano ai quarti. Swiatek sulla strada di Paolini - Il torneo WTA di Wuhan affronta una giornata intensa con i match degli ottavi di finale.
Wta Wuhan - Sarà Swiatek a sfidare Paolini. Rybakina raggiunge Sabalenka ai quarti - La tennista polacca non ha sbagliato contro Belinda Bencic e ha portato a casa il risultato in un match piutto ...