wta wuhan 2025 paolini ai quarti grazie a ritiro tauson

Al Wta Wuhan 2025 Jasmine Paolini approda ai quarti di finale in quello che è l’ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 3.654.963 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La 29enne di Bagni di Lucca, n.8 del ranking e 7 del seeding, ha approfittato del ritiro della danese Clara Tauson, n.12 Wta e decima testa di serie, per un infortunio alla gamba sul punteggio di 3-6, 6-1, 3-1. Nei quarti Paolini affronterà la vincente del match tra la veterana elvetica Belinda Bencic, 13esima testa di serie, o la polacca Iga Swiatek, n.2 del ranking e del seeding. 🔗 Leggi su Lapresse.it

