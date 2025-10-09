WTA Wuhan 2025 i precedenti tra Paolini e Swiatek L’azzurra cerca la prima vittoria

Jasmine Paolini ha staccato il biglietto per i quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan, mantenendo viva la speranza di qualificarsi tra le otto tenniste che parteciperanno alle Finals. Il duello diretto è quello con la kazaka Elena Rybakina, anche lei giunta ai quarti di finale in Cina dove affronterà Aryna Sabalenka. L’avversaria dell’azzurra, invece, sarà Iga Swiatek ed i precedenti con la polacca non sono per niente confortanti.  Nelle sei sfide finora disputate tra Swiatek e Paolini, la tennista toscana non è mai riuscita a vincere. Un 6-0 netto da parte della polacca, che addirittura ha perso solamente un set contro la nostra portacolori. 🔗 Leggi su Oasport.it

