WTA di Wuhan Paolini ai quarti di finale | Tauson ritirata per infortunio e eliminata
Jasmine Paolini accede ai quarti di finale del Wta di Wuhan. L'azzurra, in vantaggio nel terzo set contro la danese Clara Tauson, n.12 del mondo, incassa il ritiro per infortunio all'adduttore destro dell'avversaria, che aveva vinto il primo set 6-3. Paolini recupera 6-1 nel secondo poi il ritiro sul 3-1 a vantaggio dell'azzurra. (Fonte Adnkronos)
