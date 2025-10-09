Wta 1000 a Wuhan Paolini ai quarti di finale | la Tauson si ritira al terzo set

Jasmine Paolini accede ai quarti di finale del "Dongfeng-Voyah Wuhan Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 3.654.963 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. L’azzurra, numero 8 del ranking e settima testa di serie, supera il turno in dopo il ritiro della danese Clara Tauson (12 Wta e 10^ del seeding), costretta a lasciare il campo nel quarto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

