Wta 1000 a Wuhan Paolini ai quarti di finale | la Tauson si ritira al terzo set

Feedpress.me | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jasmine Paolini accede ai quarti di finale del "Dongfeng-Voyah Wuhan Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 3.654.963 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. L’azzurra, numero 8 del ranking e settima testa di serie, supera il turno in dopo il ritiro della danese Clara Tauson (12 Wta e 10^ del seeding), costretta a lasciare il campo nel quarto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

wta 1000 a wuhan paolini ai quarti di finale la tauson si ritira al terzo set

© Feedpress.me - Wta 1000 a Wuhan, Paolini ai quarti di finale: la Tauson si ritira al terzo set

In questa notizia si parla di: wuhan - paolini

Tabellone WTA Wuhan 2025: si riaccende la lotta Finals Paolini-Rybakina. Per l’azzurra lato Swiatek

Errani/Paolini tornano subito in campo a Wuhan: punti da difendere e avversarie iscritte

Quando gioca Jasmine Paolini a Wuhan? Le due ipotesi, avversaria d’esordio, tabellone, tv

wta 1000 wuhan paoliniPaolini ai quarti al Wta Wuhan: Tauson si ritira per infortunio nel terzo set - Paolini torna ai quarti a Wuhan: l'azzurra supera il turno dopo il ritiro di Clara Tauson nel terzo set, rallentata da un infortunio all'adduttore destro. Riporta sport.sky.it

wta 1000 wuhan paoliniWta Wuhan 2025, Paolini ai quarti grazie a ritiro Tauson - Al Wta Wuhan 2025 Jasmine Paolini approda ai quarti di finale in quello che è l'ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 3. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Wta 1000 Wuhan Paolini