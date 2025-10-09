WRC – Solberg e Pajari in predicato per il sedile Toyota
La partenza di Rovanperä ha obbligato Toyota a rivedere la propria strategia sportiva. Ma, come spesso accade nel colosso giapponese, la soluzione è già pronta e si inserisce perfettamente nella filosofia del team: continuità tecnica, valorizzazione dei giovani e rotazione programmata dei talenti. Quando Kalle Rovanperä ha comunicato al team Toyota Gazoo Racing la sua . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
