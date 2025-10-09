WRC – Kalle Rovanpera lascia i rally!

9 ott 2025

Decisione inaspettata, specie dopo le parole del suo manager qualche giorno fa, da parte del pilota finlandese della Toyota. Correrà in circuito in Giappone Il due volte campione del mondo Kalle Rovanpera ha deciso di abbandonare la carirera rallystica. Lo annuncia lui stesso suoi suoi canali social con una lettera a tifosi e appassionati. Questo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

