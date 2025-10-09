WRC – Halttunen | Kalle ha deciso mesi fa

Tuttorally.news | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rovanperä dice addio al WRC e guarda al futuro in pista: il suo navigatore racconta il retroscena Il mondo del rally è stato colto di sorpresa dall’annuncio di Kalle Rovanperä, che ha deciso di ritirarsi dal Mondiale Rally (WRC) al termine della stagione 2025 per intraprendere una nuova avventura nel campionato giapponese Super Formula. La . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

In questa notizia si parla di: halttunen - kalle

wrc 8211 halttunen kalleWRC | Kalle Rovanperä shock: si ritira dal Mondiale Rally a soli 25 anni - Il giovane finlandese, bicampione del mondo, lascerà il Mondiale Rally a fine 2025 per inseguire nuovi sogni nel motorsport ... Si legge su p300.it

wrc 8211 halttunen kalleWRC 2026. Kalle Rovanpera passa alla pista - Rovanpera resta con Toyota Gazoo Racing, ma lascia i Raly per passare alla Super Formula, monoposto in voga nel Campionato ... automoto.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Wrc 8211 Halttunen Kalle