Wind River 2 | Jason Clarke aggiorna sul sequel di Taylor Sheridan
Sebbene siano passati anni dalla sua realizzazione, Wind River 2 sembra stia riprendendo slancio grazie agli aggiornamenti forniti da uno dei suoi protagonisti. Scritto e diretto da Taylor Sheridan, autore di Yellowstone, il primo film Wind River è uscito originariamente nel 2017. Il film vedeva come protagonisti Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Kelsey Asbille e il compianto Graham Greene. Sebbene il film funzioni come opera a sé stante, un sequel intitolato Wind River: The Next Chapter è stato annunciato nel novembre 2022. Il film sarà anch’esso un poliziesco incentrato su Chip Hanson, un personaggio minore del primo film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: wind - river
Wind river conquista le classifiche di netflix
Wind river merita un sequel: il prequel spirituale di yellowstone secondo taylor sheridan
Wind River: la scena più spaventosa di Taylor Sheridan
Renaissance Wind Creek Aruba Resort - facebook.com Vai su Facebook
Wind River 2: Jason Clarke aggiorna sul sequel di Taylor Sheridan - Jason Clarke aggiorna sullo stato di Wind River 2, il sequel del film di Taylor Sheridan: ecco cosa ha rivelato sull’atteso progetto. Riporta cinefilos.it
When does “Wind River: The Next Chapter ”come out? All about the long-delayed sequel to Taylor Sheridan's crime drama - The cast of Wind River: The Next Chapter includes Jason Clarke, Scott Eastwood, Kali Reis, and more. Scrive ca.news.yahoo.com