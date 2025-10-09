Wi-fi lento a bordo dei treni italiani | ecco le soluzioni

Repubblica.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ookla ha stimato che la velocità media dei Wi-Fi sui treni italiani è di 4,70 Mbps, quando in Svezia ad esempio si va a 64,58 Mbps. La soluzione al problema passa dalla tecnologia, strategia e volontà politica. 🔗 Leggi su Repubblica.it

