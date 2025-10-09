When Evil Lurks la spiegazione del finale | cosa succede a Pedro e Jaime?

Immagina che il male assoluto esista come un’entità fisica e che possa essere trasferito da un corpo all’altro come un virus mortale, diffondendo distruzione ovunque. Questo è il punto di partenza di When Evil Lurks, horror argentino diretto da Demián Rugna ( qui la nostra recensione ), in cui due fratelli devono affrontare una maledizione che colpisce il loro villaggio rurale. Dopo che un vicino sembra essere stato contaminato da un male “puro”, la loro vita precipita in un incubo di morte e possessione. Sebbene la trama non sia particolarmente innovativa o complessa, il film compensa con scene visivamente disturbanti e cariche di orrore fisico fino al finale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it