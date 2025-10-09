' Weekend dell' Impossibile' al Ludum
Fine settimana di meraviglie al LUDUM. Dove la mente impara. e il cuore si stupisce. Al LUDUM non si gioca per finta: si cresce e ci si diverte, sperimentando. Questo fine settimana in occasione della manifestazione nazionale F.A.M.U. Le famiglie al museo. Abbiamo preparato un una serie di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: weekend - impossibile
Un Weekend di Scienza e Meraviglia al LUDUM Immaginate un luogo al confine tra il possibile e l’impossibile, dove la scienza intreccia i suoi fili con la meraviglia e il gioco. Sabato 18 e Domenica 19 gennaio, il LUDUM Science Center, nella nuova sede di Vi - facebook.com Vai su Facebook