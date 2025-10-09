Weekend 11-12 ottobre 2025 a Bari e provincia | fine settimana tra visite guidate sagre spettacoli e divertimento

Il fine settimana dell'11 e 12 ottobre si avvicina e l'area barese si prepara a un weekend di fermento e divertimento, offrendo un calendario ricco di appuntamenti pensati davvero per tutti. Dalle grandi attrazioni alle degustazioni, dagli spettacoli di alto livello alle visite in luoghi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: weekend - ottobre

Ginevra Panzeri sarà al Mugello questo weekend e a Monza dal 24 al 26 ottobre

Maltempo nel weekend, Pigiama Run spostata al 18 ottobre alle 15

Il primo weekend di ottobre all'insegna dello sport: terza edizione per la Tin Bota Romagna Half Marathon

Questo secondo weekend di ottobre ci regala un'esplosione di sapori autunnali: dalle castagne ai funghi, passando per la polenta fumante! Scopri come rendere speciale il tuo fine settimana nella nuova Newsletter di Sagre Toscane! - facebook.com Vai su Facebook

Weekend dell'11 e 12 ottobre 2025 a Genova: Giornate Fai, Librokilo, castagnate e sagre - Sabato 11 e domenica 12 ottobre, come ogni weekend autunnale che si rispetti, offre una variegata scelta di sagre, castagnate e fiere a tema tipicamente ottobrino, tra caldarroste, ... Si legge su mentelocale.it

Weekend 10–12 ottobre 2025: eventi e sagre nel Pavese - Cosa fare nel weekend 10–12 ottobre 2025 a Pavia e provincia: Palio di Vigevano, P. Secondo paviafree.it