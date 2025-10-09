Il ministro degli esteri cinese Wang Yi è arrivato nella giornata di ieri a Roma. Oggi e domani farà tappa nel suo viaggio in Europa che prevede, dal 10 ottobre, un passaggio in Svizzera. Wang Yi oggi ha avuto un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell’agenda del ministro i rapporti con l’Europa e, più in generale, le tensioni globali. Tra i temi, ovviamente, anche i conflitti armati e commerciali in atto nonché il ruolo del multilateralismo e delle istituzioni sovranazionali. Wang Yi conosce bene il nostro Paese. Il ministro conosce molto bene l’Italia, ad accoglierlo il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, poi un pranzo di benvenuto a Villa Madama. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Wang Yi in Italia, oggi l’incontro con Mattarella