Wang Yi in Italia oggi l’incontro con Mattarella
Il ministro degli esteri cinese Wang Yi è arrivato nella giornata di ieri a Roma. Oggi e domani farà tappa nel suo viaggio in Europa che prevede, dal 10 ottobre, un passaggio in Svizzera. Wang Yi oggi ha avuto un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell’agenda del ministro i rapporti con l’Europa e, più in generale, le tensioni globali. Tra i temi, ovviamente, anche i conflitti armati e commerciali in atto nonché il ruolo del multilateralismo e delle istituzioni sovranazionali. Wang Yi conosce bene il nostro Paese. Il ministro conosce molto bene l’Italia, ad accoglierlo il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, poi un pranzo di benvenuto a Villa Madama. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Italia e Cina vogliono lavorare insieme per la pace. Oggi a Villa Madama ho presieduto con il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi il Comitato Governativo , un momento importante nel dialogo bilaterale che concorre a rafforzare la nostra collaborazione - X Vai su X
Dal 7 al 12 ottobre, il Ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese Wang Yi sarà in visita ufficiale in Italia, dove presiederà la 12ª riunione congiunta del Comitato Governativo Cina-Italia. L’incontro rappresenta un momento fondamentale per consoli - facebook.com Vai su Facebook
Tajani e Wang Yi presiedono il Comitato intergovernativo a Villa Madama. Il dialogo Italia-Cina - La cooperazione tra Italia e Cina è tornata al centro dell’agenda diplomatica questa settimana. Secondo formiche.net
Cina-Italia: ministro Esteri Wang Yi incontra stampa a Roma - Il ministro cinese degli Esteri Wang Yi, anche membro dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC), incontra la stampa ... Riporta romadailynews.it