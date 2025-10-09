Wanderbuddy | l’app che vuole rivoluzionare il travel con l’AI

Wanderbuddy, l’app che semplifica ogni viaggio grazie all’intelligenza artificiale. Pianifica, esplora, vivi. Tutto in un’unica piattaforma. Organizzare un viaggio spesso significa saltare da un sito all’altro, aprire decine di tab e perdersi tra recensioni, mappe e consigli sparsi. Wanderbuddy, la nuova app lanciata da Spheral.ai, che vede tra i suoi fondatori il giovane imprenditore pugliese Pierluigi Santoro, promette di cambiare le regole del gioco: un compagno di viaggio digitale, capace di accompagnare l’utente dalla pianificazione fino all’esperienza sul posto, sfruttando intelligenza artificiale e integrazione con servizi reali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Wanderbuddy: l’app che vuole rivoluzionare il travel con l’AI

In questa notizia si parla di: wanderbuddy - vuole

Wanderbuddy: l’app che vuole rivoluzionare il travel con l’AI - Se il viaggio è scoperta, Wanderbuddy vuole essere il primo passo: quello che trasforma l’AI in un vero amico di viaggio. Secondo lopinionista.it

Wanderbuddy, l'app che vuole rivoluzionare il mondo dei viaggi: alla base inclusione sociale e autodeterminazione assistita - Organizzare un viaggio spesso significa saltare da un sito all'altro, aprire decine di tab e perdersi tra recensioni, mappe e consigli sparsi. Lo riporta ilmessaggero.it