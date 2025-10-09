Vuole uccidere il padre a Lecce col filo del citofono e tenta di aggredirlo sull' ambulanza 35enne arrestato
Tre uomini arrestati dalla Polizia di Stato nel Salento per atti persecutori, lesioni e maltrattamenti in famiglia in operazioni distinte. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
