Vuole parlare col sindaco ma aveva con sé un coltello | scatta l' allarme in municipio

Milanotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è presentato in municipio scalzo, con un sacchetto del pane in mano. Ha chiesto di parlare con il sindaco, Andrea Orlandi, per consegnargli una poesia, ma quando ha estratto il testo, conservato nel sacchetto di carta, ha tirato fuori anche un coltello a serramanico, probabilmente utilizzato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

