Vuoi che te lo trasformi in un articolo? Il pezzo scritto con ChatGPT e la figuraccia del quotidiano La Provincia
Nei giornali cartacei si sa, il conteggio delle battute è quanto di più cruciale ci possa essere. Dieci in più e l’articolo non entra nell’impaginazione, dieci in meno e rimane un vuoto bianco nella pagina. Se si unisce questo problema all’impegno di scrivere un articolo entro una data scadenza, purtroppo accade che per qualcuno la soluzione abbia un nome e un cognome: intelligenza artificiale. Ma quando fa tutto la macchina, il rischio della disattenzione è sempre dietro l’angolo. E il copia e incolla può diventare una trappola. Il caso su “La Provincia” e l’uso di ChatGPT. È il caso dell’ edizione di La Provincia, diventata virale sui social grazie ad account come “Osservatorio stampa italiana” e “News9”. 🔗 Leggi su Open.online
«Vuoi che te lo trasformi in un articolo?». Il pezzo scritto con ChatGPT e la figuraccia del quotidiano “La Provincia” - La chiusa dell’articolo di apertura riporta un’espressione classica del chatbot di OpenAI. open.online scrive