Vuelle ‘esplosiva’ nel bunker di Roseto | senza Felder sale in cattedra Trucchetti
Roseto, 9 ottobre 2025 – Una vittoria di uno spessore notevole strappata in un bunker dove scoppiavano pure i petardi. La porta via, la Vuelle, praticamente senza Felder che gioca appena 11’: il suo infortunio è l’unica nota stonata di una bella prova d’orchestra dove Virginio suona da primo violino e Trucchetti gioca senza paura al posto del play Usa. Avvio tambureggiante, dove inizialmente i due ’motorini’ americani si evitano: Robinson è marcato da Maretto, Felder da Donadoni. La prima volta che si trovano faccia a faccia Justin gli mette una tripla in faccia, Kay non gradisce e gli rende prima pan per focaccia dall’arco, poi disegna un’entrata magica, nascondendo la palla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
