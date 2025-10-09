von der Leyen si salva ed esce indenne dalle due mozioni di sfiducia all' Europarlamento
L'esito era scontato, ma non i numeri. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, esce ancora una volta indenne dalle mozioni di sfiducia intentate contro di lei. Quella dei Patrioti è stata respinta per 378 voti contrari, 179 a favore e 37 astenuti, mentre quella presentata dal gruppo The Left, per 383 voti contrari, 133 a favore e 78 astenuti. In altre parole, il sostegno della sua maggioranza non scende così in basso come nella mozione dello scorso luglio, promossa dalle destre, quando aveva toccato la soglia dei 360, ma resta lontana dai 401 voti con cui si era insediata il 18 luglio 2024. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: leyen - salva
"Italia e Germania responsabili sui dazi". Gentiloni salva von der Leyen
Ursula von der Leyen salva: il Parlamento Ue respinge entrambe le mozioni di censura
#VonDerLeyen si salva ancora a Strasburgo: respinta la sfiducia da destra e sinistra. Il resto è minestrone: Vannacci vota per destra e per sinistra come M5S e Afd. Si di 4 liberali e dei popolari francesi al testo patriota. Strada e Tarquinio astenuti - X Vai su X
Ucraina, 3 morti per missili ucraini su Belgorod. Von der Leyen: l'Ue sta rispondendo unita su Mosca - facebook.com Vai su Facebook
Strasburgo ha votato: von der Leyen due volte salva, poi passa la mozione per abbattere droni russi e costruire bunker - Così Vannacci vota la sfiducia della Sinistra, M5s appoggia quella dei Patrioti. Secondo huffingtonpost.it
Ue, von der Leyen si salva ed esce indenne dalle due mozioni di sfiducia - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, esce ancora una volta indenne dalle mozioni di sfiducia intentate contro di lei. Da iltempo.it