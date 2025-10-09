von der Leyen si salva ed esce indenne dalle due mozioni di sfiducia all' Europarlamento

L'esito era scontato, ma non i numeri. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, esce ancora una volta indenne dalle mozioni di sfiducia intentate contro di lei. Quella dei Patrioti è stata respinta per 378 voti contrari, 179 a favore e 37 astenuti, mentre quella presentata dal gruppo The Left, per 383 voti contrari, 133 a favore e 78 astenuti. In altre parole, il sostegno della sua maggioranza non scende così in basso come nella mozione dello scorso luglio, promossa dalle destre, quando aveva toccato la soglia dei 360, ma resta lontana dai 401 voti con cui si era insediata il 18 luglio 2024. 🔗 Leggi su Iltempo.it

