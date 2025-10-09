La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen incassa la fiducia di Strasburgo e respinge così i tentativi di farla cadere. Fallisce così la spallata dei Patrioti che hanno potuto contare solo su 179 voti a favore mentre i contrari sono stati 378 e gli astenuti 37. Se anche una sola delle due mozioni fosse stata approvata, allora l’intera commissione si sarebbe dimessa, proprio in un momento complicatissimo sul piano internazionale, tra l’evoluzione del conflitto a Gaza e in Ucraina, che invece necessita di stabilità governativa e politica. FdI si è astenuta sulla mozione di censura contro la Commissione europea presentata dai Patrioti per l’Europa, mentre hanno votato contro quella della sinistra. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Von der Leyen resta presidente e rilancia sull’Africa con il Corridoio di Lobito