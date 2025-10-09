Von der Leyen resta presidente e rilancia sull’Africa con il Corridoio di Lobito
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen incassa la fiducia di Strasburgo e respinge così i tentativi di farla cadere. Fallisce così la spallata dei Patrioti che hanno potuto contare solo su 179 voti a favore mentre i contrari sono stati 378 e gli astenuti 37. Se anche una sola delle due mozioni fosse stata approvata, allora l’intera commissione si sarebbe dimessa, proprio in un momento complicatissimo sul piano internazionale, tra l’evoluzione del conflitto a Gaza e in Ucraina, che invece necessita di stabilità governativa e politica. FdI si è astenuta sulla mozione di censura contro la Commissione europea presentata dai Patrioti per l’Europa, mentre hanno votato contro quella della sinistra. 🔗 Leggi su Formiche.net
Ho firmato una nuova mozione di censura contro Ursula von der Leyen, proposta dal gruppo Patriots for Europe. Lo diciamo da anni: l'Europa sta andando nella direzione sbagliata, trascinata dalle scellerate politiche della Commissione europea guidata da V
