Vomero prorogato fino a febbraio il dispositivo di traffico a San Martino
Il Comune di Napoli rende noto che dal 9 ottobre 2025 al 7 febbraio 2026, per il completamento dei lavori di consolidamento strutturale e ripristino di un edificio storico di pertinenza di Castel S. Elmo da parte della Regione Campania, sarà prorogata l’ordinanza dirigenziale n. 1122 del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: vomero - prorogato
Francesco Emilio Borrelli. . Al vomero per le novità sul gazebo selvaggio - facebook.com Vai su Facebook