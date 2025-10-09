Volpi Inter il medico nerazzurro riceverà il Premio Quarenghi 2025 | dedicato al dottore della Grande Inter di Herrera
Inter News 24 Volpi Inter, riconoscimento prestigioso per il responsabile dell’area medica dell’Inter in onore di Quarenghi, dottore della squadra allenata da Herrera. Sulla Gazzetta dello Sport spicca il premio conferito al medico dell’ Inter, Piero Volpi, responsabile dell’area medica dei nerazzurri. Volpi riceverà il Premio Quarenghi 2025 al medico sportivo, un riconoscimento dedicato al dottore della Grande Inter di Herrera. La cerimonia di consegna si terrà lunedì alle 20 nel Salone delle Feste dell’Hotel Bigio di San Pellegrino Terme, celebrando l’impegno e la professionalità di Volpi nel mondo del calcio e nello sviluppo della salute e della performance dei giocatori nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: volpi - inter
San Pellegrino, il premio Quarenghi al medico sportivo dell’Inter Volpi https://valbrembanaweb.com/redazionale/in-evidenza/san-pellegrino-il-premio-quarenghi-al-medico-sportivo-dellinter-volpi/… via @Val Brembana Web - X Vai su X
A San Pellegrino il Comitato Quarenghi consegna il Premio Quarenghi al medico sportivo a Piero Volpi, attuale responsabile dell'area medica dell'Inter. - facebook.com Vai su Facebook
A Piero Volpi il 'Premio Quarenghi', Salvi: "Creiamo un ponte ideale tra la Grande Inter e quella di oggi" - Il Panathlon Club BG, il Coni Provinciale Orobico e la famiglia Quarenghi, in collaborazione con il Comitato Coppa Quarenghi, consegneranno al Prof. Si legge su msn.com
Inter, Diouf sbarca in Italia: visite mediche, poi la firma - Il centrocampista proveniente dal Lens è atterrato questa mattina a Milano all'aeroporto di Linate ed è pronto a sostenere le visite ... corrieredellosport.it scrive