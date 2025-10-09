Volpi Inter il medico nerazzurro riceverà il Premio Quarenghi 2025 | dedicato al dottore della Grande Inter di Herrera

Internews24.com | 9 ott 2025

Inter News 24 Volpi Inter, riconoscimento prestigioso per il responsabile dell’area medica dell’Inter in onore di Quarenghi, dottore della squadra allenata da Herrera. Sulla Gazzetta dello Sport spicca il premio conferito al medico dell’ Inter, Piero Volpi, responsabile dell’area medica dei nerazzurri. Volpi riceverà il Premio Quarenghi 2025 al medico sportivo, un riconoscimento dedicato al dottore della Grande Inter di Herrera. La cerimonia di consegna si terrà lunedì alle 20 nel Salone delle Feste dell’Hotel Bigio di San Pellegrino Terme, celebrando l’impegno e la professionalità di Volpi nel mondo del calcio e nello sviluppo della salute e della performance dei giocatori nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

