Volontariato Tour – La via di Rosalia con le persone senza dimora sabato 11 e domenica 12 ottobre

Un'esperienza all'insegna del volontariato per La via di Rosalia alla scoperta delle edicole votive dedicate alla “santuzza”. E' l'iniziativa “Volontariato Tour – La via di Rosalia” prevista nei giorni di Sabato 11 e Domenica 12 ottobre con raduno alle ore 9,00 presso il Centro San Carlo (vicolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: volontariato - tour

Hai mai sognato di fare volontariato in Brasile ? Qui trovi il link: https://www.icye-italia.it/tour/volontariato-in-brasile-con-i-bambini-presso-integracao-dos-anjos/ Parti quando vuoi da 1 a 12 mesi Volontariato in Brasile nella città di Porto Alegre per supp - facebook.com Vai su Facebook

A Palermo “La via di Rosalia”: il tour solidale tra arte e volontariato - ] ... Da blogsicilia.it

Università volontariato, via alle iscrizioni - 400 volontari e cittadini interessati all'alta formazione offerta e 120 tra questi hanno completato l'intero ... ilgazzettino.it scrive