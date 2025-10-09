Volo Ryanair partito da Pisa rimane con soli 5 minuti di carburante | Allarme Squawk 7700

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'indagine delle autorità britanniche dovrà accertare perché un volo Ryanair si è trovato a cinque minuti dall'esaurimento del carburante prima di atterrare. L'incidente risale al 3 ottobre scorso quando il volo FR-3418 partito da Pisa e diretto in Scozia, a Prestwick, si è ritrovato nel bel mezzo della tempesta Amy che ne ha impedito più volte l'atterraggio avvenuto poi a Manchester quasi due ore dopo il primo tentativo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: volo - ryanair

“Esperienza allucinante”. Licia Colò, il volo con Ryanair finisce malissimo (VIDEO)

Passeggera in lacrime all’aeroporto di Sofia: lasciata a terra dal volo Ryanair per il bagaglio troppo grande – Video

Giornata da incubo per i passeggeri diretti a Napoli con volo Ryanair

volo ryanair partito pisaVolo Ryanair partito da Pisa rimane con soli 5 minuti di carburante: “Allarme Squawk 7700” - Un'indagine delle autorità britanniche dovrà accertare perché un volo Ryanair si è trovato a cinque minuti dall'esaurimento del carburante prima di ... Segnala fanpage.it

volo ryanair partito pisaPaura a bordo: volo Ryanair da Pisa finisce il carburante, atterraggio d’emergenza a Manchester - Il volo era partito in ritardo per lo sciopero e l'occupazione dell'aeroporto da parte di manifestanti pro Pal ... Si legge su adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Volo Ryanair Partito Pisa