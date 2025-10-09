Volo Ryanair partito da Pisa rimane con soli 5 minuti di carburante | Allarme Squawk 7700
Un'indagine delle autorità britanniche dovrà accertare perché un volo Ryanair si è trovato a cinque minuti dall'esaurimento del carburante prima di atterrare. L'incidente risale al 3 ottobre scorso quando il volo FR-3418 partito da Pisa e diretto in Scozia, a Prestwick, si è ritrovato nel bel mezzo della tempesta Amy che ne ha impedito più volte l'atterraggio avvenuto poi a Manchester quasi due ore dopo il primo tentativo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Paura a bordo: volo Ryanair da Pisa finisce il carburante, atterraggio d’emergenza a Manchester - Il volo era partito in ritardo per lo sciopero e l'occupazione dell'aeroporto da parte di manifestanti pro Pal ... Si legge su adnkronos.com