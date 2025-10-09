Volo Bari-New York dal 1° maggio 2026 quattro collegamenti a settimana con United Airlines

Baritoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1° maggio 2026, la compagnia United Airlines opererà un nuovo collegamento quadrisettimanale tra Bari e New York (aeroporto di Newark), consolidando la presenza del capoluogo pugliese tra le destinazioni europee servite direttamente dal colosso dell’aviazione statunitense.Il volo partirà da. 🔗 Leggi su Baritoday.it

volo bari new yorkDal 1° maggio United Airlines collegherà Bari a New York (Newark) con quattro voli a settimana - Vasile (Aeroporti di Puglia): “Si aprono per la Puglia opportunità di sviluppo uniche. Segnala trmtv.it

volo bari new yorkAnche United Airlines collegherà Bari a New York: dal 2026 quattro nuovi voli a settimana - La nuova tratta collegherà collegherà l’aeroporto Karol Wojtyla con quello di Newark e sarà operativa dal 1° maggio ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

