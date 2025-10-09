Volley S3 il ' Tour della Schiacciata' arriva alla Reggia di Caserta

9 ott 2025

Venerdì 10 ottobre il Parco della Reggia di Caserta ospiterà una tappa speciale del Tour della Schiacciata del Volley S3, l’iniziativa promossa dalla Fipav per avvicinare bambini e ragazzi al mondo della pallavolo. Già dalle prime ore del mattino, centinaia di studenti e giovani atleti potranno. 🔗 Leggi su Today.it

