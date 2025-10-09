Volley con San Giustino l’ultimo test pre-campionato della Consar
Con l’allenamento congiunto di domani pomeriggio, venerdì 10 ottobre, al Pala Costa (il riscaldamento avrà inizio alle 18), si chiude il ciclo di test pre-campionato della Consar Ravenna. Dopo avere saggiato le proprie qualità al cospetto di tre avversarie che ritroverà in campionato, Emma Villas. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
PALLAVOLO: consolidata l’intesa tra i club di sansepolcro e san giustino umbro. Volley Borgo Altotevere: nasce l’accordo interregionale per individuare i nuovi talenti
Terni Volley Academy-San Giustino 2-2, prima uscita per i dragons: tanto pubblico ed entusiasmo al Pala Di Vittorio VIDEO
A San Giustino nello scenario del Museo del Tabacco, gremito di pubblico, la società Volley Altotevere ha presentato ufficialmente la prima squadra e l'intero settore giovanile. Un evento dal forte valore simbolico, come sottolineato dal sindaco Stefano Veschi:
#Entusiasmo per il #Terni #Volley Academy nel test con il San Giustino. Tanti applausi per Javier Martinez e non solo. #JavierMartinez #Umbria #pallavolo
Volley a3 maschile. San Giustino in casa per piegare Sorrento - La Ermgroup San Giustino affronta la Shedirpharma Sorrento in un importante match di serie A3 maschile. Come scrive lanazione.it
A2 maschile. "Macerata, con San Giustino un’altra occasione di crescita» - Alle 17 di oggi la squadra maceratese ospiterà il San Giustino (A3) per un allenamento congiunto. Scrive sport.quotidiano.net