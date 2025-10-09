Volley con San Giustino l’ultimo test pre-campionato della Consar

Con l’allenamento congiunto di domani pomeriggio, venerdì 10 ottobre, al Pala Costa (il riscaldamento avrà inizio alle 18), si chiude il ciclo di test pre-campionato della Consar Ravenna. Dopo avere saggiato le proprie qualità al cospetto di tre avversarie che ritroverà in campionato, Emma Villas. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

