Volley azzurro festa istituzionale tra Quirinale e Palazzo Chigi | celebrate le Nazionali campioni del mondo
Il Capo dello Stato ha accolto ieri al Quirinale le squadre maschile e femminile, lodando sacrifici e successi: “Avete spinto tanti bambini verso lo sport”. Nel pomeriggio la delegazione azzurra ricevuta anche a Palazzo Chigi dalla premier Meloni, che ha consegnato due tricolori come simbolo dell’orgoglio nazionale. Giornata di celebrazioni istituzionali per il volley italiano, reduce dai trionfi iridati. Ieri mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale le Nazionali maschile e femminile campioni del mondo. “Siete stati seguiti in maniera appassionata dagli italiani e tutti vi sono riconoscenti”, ha dichiarato il Capo dello Stato, ringraziando atleti e tecnici per “sacrifici, rinunce e impegno” e sottolineando il valore educativo dello sport: “La ricompensa non è solo nei successi ma nell’aver spinto tanti bambini a dedicarsi alla pallavolo e comunque a uno sport”. 🔗 Leggi su Sportface.it
