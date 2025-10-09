Volevano fare una rapina alle Poste ma vengono arrestati prima
Avevano pianificato la rapina ed erano ormai pronti ad entrare in azione con l'intento di derubare l’ufficio postale di Desio in via Sempione.Fortunatamente, però, le cose non sono andate come i malviventi avevano programmato: i carabinieri sono riusciti a fermarli prima che entrassero in azione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
