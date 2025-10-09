Volevano fare una rapina alle Poste ma vengono arrestati prima

Avevano pianificato la rapina ed erano ormai pronti ad entrare in azione con l'intento di derubare l’ufficio postale di Desio in via Sempione.Fortunatamente, però, le cose non sono andate come i malviventi avevano programmato: i carabinieri sono riusciti a fermarli prima che entrassero in azione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Fratellini annegati in Spagna, i genitori: “Volevano fare un ultimo bagno prima della fine della vacanza”

«Una volta rimaste solo le ossa, le avremmo nascoste in montagna»: così Mailyn e Lorena volevano fare sparire Alessandro Venier

Volevano fare un Rave party, ma la polizia lo sventa sul nascere

DESIO – Volevano mettere a segno una rapina all'ufficio postale di via Sempione, ma i Carabinieri li hanno sorpresi prima che potessero entrare in azione.

Ma non hanno fatto in tempo a entrare in azione perché prima che potessero mettere a segno una rapina all'ufficio