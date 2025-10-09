Volevano fare una rapina alle Poste ma vengono arrestati prima

Monzatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avevano pianificato la rapina ed erano ormai pronti ad entrare in azione con l'intento di derubare l’ufficio postale di Desio in via Sempione.Fortunatamente, però, le cose non sono andate come i malviventi avevano programmato: i carabinieri sono riusciti a fermarli prima che entrassero in azione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: volevano - fare

Fratellini annegati in Spagna, i genitori: “Volevano fare un ultimo bagno prima della fine della vacanza”

«Una volta rimaste solo le ossa, le avremmo nascoste in montagna»: così Mailyn e Lorena volevano fare sparire Alessandro Venier

Volevano fare un Rave party, ma la polizia lo sventa sul nascere

volevano fare rapina posteTentano il colpo all’ufficio postale: un rapinatore aveva già colpito in farmacia - DESIO – Volevano mettere a segno una rapina all’ufficio postale di via Sempione, ma i Carabinieri li hanno sorpresi prima che potessero entrare in azione. Segnala mbnews.it

volevano fare rapina posteArmati di coltello stavano per fare una rapina in posta: arrestati (prima di entrare) - Ma non hanno fatto in tempo a entrare in azione perché prima che potessero mettere a segno una rapina all'ufficio ... Secondo milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Volevano Fare Rapina Poste