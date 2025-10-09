Voghera (Pavia), 9 ottobre 2025 – È stato arrestato dai carabinieri, con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, 32enne di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora, pluripregiudicato, è stato portato nel carcere di Voghera, a disposizione dell'autorità giudiziaria. È accusato di essere il responsabile dell'accoltellamento avvenuto al culmine della lite, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 ottobre, iniziata sulla banchina del binario 1 della stazione ferroviaria di Voghera, proseguita successivamente nel piazzale antistante, piazza Marconi, e terminata nella vicina via Montebello. Sul posto erano intervenuti i soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) in codice rosso, per la riferita gravità della situazione, con un ferito a coltellate, a terra sanguinante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Voghera, 42enne accoltellato dopo lite e lasciato a terra riverso nel sangue: un arresto per tentato omicidio