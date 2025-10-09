’Voci in viaggio’ a Santo Stefano

Domani alle 21 nella Chiesa di Santo Stefano, si terrà il concerto finale della quinta edizione del laboratorio di ‘ Officina delle voci e dei direttori ’ del Conservatorio di Ferrara dal titolo ‘Voci in viaggio: il senso del sacro, dal Gregoriano alle architetture sonore di Josquin, fino ai giorni nostri’. I partecipanti sono quest’anno trenta tra studenti del Conservatorio e partecipanti esterni, spesso provenienti da altre realtà corali del territorio. Il progetto ‘Officina delle voci e dei direttori’ nasce da un lato con l’obiettivo di creare un laboratorio per lo studio e l’esecuzione in concerto di repertorio corale di epoche e stili differenti; dall’altra intende essere una preziosa occasione formativa per chi vuole approfondire brani polifonici a cappella e assistere al dietro le quinte della direzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Voci in viaggio’ a Santo Stefano

