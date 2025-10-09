Inter News 24 . Le parole dell’ex portiere. Durante un’intervista al podcast “Cose Scomode”, Emiliano Viviano, ex portiere, ha espresso grande apprezzamento per l’ Inter allenata da Cristian Chivu, sottolineando la qualità del gioco visto nella vittoria contro la Cremonese. Secondo Viviano, il team nerazzurro ha dimostrato una determinazione e una volontà di cambiamento che lo hanno sorpreso, specialmente considerando il lungo ciclo con Simone Inzaghi. L’ex portiere ha anche elogiato la forza della rosa, evidenziando la qualità di giocatori come Ange-Yoan Bonny, che nonostante essere la quarta scelta nel reparto offensivo, rappresenta un ulteriore segno della profondità della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Viviano sull’Inter: «Estasiato dalla squadra di Chivu, rispetto a quanto detto da Dimarco su Inzaghi ho questo pensiero»