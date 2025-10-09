Viviano | McTominay e De Bruyne? Come paragonare la m**** alla cioccolata
. Le dichiarazioni dell’ex portiere sui due giocatori del Napoli Un dualismo che non convince, un paragone che non esiste. L’ex portiere Emiliano Viviano, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha espresso un’opinione durissima e senza filtri sulla convivenza tra Scott McTominay e Kevin De Bruyne nel centrocampo del Napoli, schierandosi nettamente a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: viviano - mctominay
Viviano: “McTominay-De Bruyne? E’ come paragonare la mer*a con la cioccolata…” - L’ex portiere Emiliano Viviano, attuale opinionista, ha parlato ai microfoni di TvPlay: “McTominay in calo per colpa di De Bruyne? Segnala tuttonapoli.net
Viviani su De Bruyne: “Tutti i grandi campioni hanno bisogno di capire…” - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fabio Viviani, allenatore“Non ci si stanca mai a stare in vetta! Si legge su msn.com