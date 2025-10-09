Viviano | Ho dei dubbi che Leao possa rendere a giocare centroavanti

Pianetamilan.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'ultima puntata del podcast di Aura Sport, Emiliano Viviano ha parlato di Rafael Leao, giocatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

viviano ho dubbi leaoViviano: “Dubbi sulla resa di Leao da prima punta. Per vincere lo scudetto il Milan deve sciogliere questo nodo” - Nell'ultima puntata del podcast di Aura Sport, Emiliano Viviano ha parlato di Rafael Leao e dei suoi dubbi riguardo il posizionamento del portoghese da prima punta. Come scrive milannews.it

Viviano: "Allegri è la garanzia del Milan. Incuriosito dalla scelta di Leao attaccante centrale" - L’ex portiere Emiliano Viviano, ospite in diretta su Canale 5, ha espresso il proprio punto di vista sul nuovo Milan targato Max Allegri, intervenendo nel pre partita di Milan- Riporta tuttomercatoweb.com

