Viviano | Ho dei dubbi che Leao possa rendere a giocare centroavanti
Durante l'ultima puntata del podcast di Aura Sport, Emiliano Viviano ha parlato di Rafael Leao, giocatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Viviano: “Dubbi sulla resa di Leao da prima punta. Per vincere lo scudetto il Milan deve sciogliere questo nodo” - Nell'ultima puntata del podcast di Aura Sport, Emiliano Viviano ha parlato di Rafael Leao e dei suoi dubbi riguardo il posizionamento del portoghese da prima punta. Come scrive milannews.it
Viviano: "Allegri è la garanzia del Milan. Incuriosito dalla scelta di Leao attaccante centrale" - L’ex portiere Emiliano Viviano, ospite in diretta su Canale 5, ha espresso il proprio punto di vista sul nuovo Milan targato Max Allegri, intervenendo nel pre partita di Milan- Riporta tuttomercatoweb.com