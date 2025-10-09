Viviamo la bellezza a Nardò | la seconda edizione di sport salute benessere e ambiente

Lecceprima.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il 2° anno consecutivo il Comitato Provinciale ASC Lecce organizza con il Contributo della Regione Puglia e il patrocinio del Comune di Nardò, due giorni di sport gratuiti. “Saranno due giorni di sport legati all’inclusione e alla sostenibilità ambientale”, afferma Irene Colomba, vice. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viviamo - bellezza

Viviamo spesso le nostre vite in apnea, a fiato corto. La respirazione corretta è invece una promessa di longevità e bellezza globale, dal cuore al sistema nervoso

Cerca Video su questo argomento: Viviamo Bellezza Nard242 Seconda