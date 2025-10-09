Vivere vicino al verde a Milano costa sempre più | fino a 9mila euro mq per una casa nei pressi di un parco

Fanpage.it | 9 ott 2025

Acquistare una casa nei pressi di un parco urbano a Milano costa purtroppo caro. Secondo gli ultimi dati di Immobiliare.it Insights si va dagli oltre 9100 euromq per le vicinanze di Parco Sempione ai quasi 4mila euromq per l'estrema periferia nord. 🔗 Leggi su Fanpage.it

