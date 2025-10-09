Vivere bene i conflitti per stare in salute già 500 iscritti al convegno di Daniele Novara

A un mese dal via, il Convegno Nazionale del Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, diretto da Daniele Novara, ha già superato la soglia dei 500 iscritti provenienti da tutta Italia, tra partecipanti in presenza e collegati in streaming. Un dato che conferma la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Conflitti tra insegnanti e genitori: come costruire alleanze educative solide e raggiungere il benessere. Con Daniele Novara. - I conflitti tra insegnanti e genitori non sono barriere insuperabili, ma passaggi delicati che, se affrontati con strumenti adeguati, rafforzano la fiducia reciproca e il benessere della comunità scol ... Come scrive orizzontescuola.it

La “carenza conflittuale” scoperta che sta allarmando gli psicologi: quando non saper litigare bene provoca stress e isolamento. A Piacenza il convegno che insegna a ... - L'8 novembre 2025 il Teatro Politeama di Piacenza ospiterà "Vivere bene i conflitti per stare in salute", convegno promosso dal Centro PsicoPedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. Riporta orizzontescuola.it