Viva il Foglio che elogia De Siervo | lo sport è business è industria basta lagnarsi e vivere di nostalgie
Viva il Foglio che in un suo editoriale si schiera con De Siervo e contro tutti i nostalgici che assillano lo sport professionistico e fanno finta di non capire che lo sport è business. Scrive il Foglio: Forse stavolta il calcio italiano ha trovato un dirigente con il coraggio di dire una cosa normale. Ha ragione Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A: “Rabiot si scorda, come molti calciatori, che è pagato per giocare”, ha detto. Apriti cielo: lesa maestà verso la categoria (non volendo usare l’orrendo “casta”) dei milionari del pallone, che viaggiano in business class ma fanno gli offesi come se li avessero mandati a spalare carbone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Vita da romanzo di Maria Rasputina, la figlia del "monaco pazzo" di cui volle riabilitare l'immagine sulfurea. L'articolo di Francesca d'Aloja è nel Foglio del weekend
