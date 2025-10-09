Visite guidate in città per la Palestina anche il Duomo di notte | La Firenze più bella tutto il ricavato per Gaza
“Cosa possiamo fare noi guide per la Palestina? In che modo aiutare?”. È da queste domande che è partito il progetto Tour Guides For Gaza, una serie di visite guidate nei luoghi più belli e caratteristici di Firenze il cui unico scopo è raccogliere fondi per la martoriata Striscia.“Abbiamo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
