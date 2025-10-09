Visite guidate in città per la Palestina anche il Duomo di notte | La Firenze più bella tutto il ricavato per Gaza

Firenzetoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Cosa possiamo fare noi guide per la Palestina? In che modo aiutare?”. È da queste domande che è partito il progetto Tour Guides For Gaza, una serie di visite guidate nei luoghi più belli e caratteristici di Firenze il cui unico scopo è raccogliere fondi per la martoriata Striscia.“Abbiamo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: visite - guidate

Il Giubileo a Minturno: visite guidate e gratuite nelle chiese del territorio

Villa Silvia Carducci si apre ai 'Notturnali', le suggestive visite guidate serali

Apertura straordinaria domenicale a Villa Malfitano-Whitaker: tornano le visite guidate

Cerca Video su questo argomento: Visite Guidate Citt224 Palestina