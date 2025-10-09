Visite guidate al Salone Lo Bue - Lemos ideato dal celebre architetto Ernesto Basile
Il 16 ottobre Credem aprirà alle visite il “Salone Lo Bue - Lemos”, ideato dal celebre architetto Ernesto Basile, presso la sede di Palazzo Rutelli a Palermo.L’istituto prosegue il costante lavoro di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale a favore della collettività. Sarà necessario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
