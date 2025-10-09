Visit Camposampierese 2025 | I mattoni della storia si parte dal Museo della Centuriazione Romana

Prosegue il percorso di scoperta e valorizzazione del territorio dell’Alta Padovana con un nuovo appuntamento del progetto Visit Camposampierese 2025, che sabato 11 ottobre propone un tour tra storia antica e produzione contemporanea. Si intitola “I mattoni della storia” la visita guidata che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: visit - camposampierese

