Senza Paganini il centrocampo è da reinventare. Dopo averle giocate tutte senza mai essere stato sostituito nemmeno per un minuto, nell’ ultima a Campobasso Paganini all’ ora di gioco ha chiesto il cambio consapevole che a livello muscolare qualcosa non andava. In questi giorni i vari accertamenti del caso stabiliranno l’entità dell’ infortunio ma nel frattempo per Stellone, in vista della gara contro la Torres, si prospetta una scelta. La prima opzione è quella di mantenere invariato il trio offensivo proposto nell’ ultima in Molise, sostituendo Paganini con il suo cambio naturale Berengo, unico mediano a disposizione vista l’assenza di Mariani impegnato oggi pomeriggio nell’ Under 18 azzurra contro l’Austria; la seconda opzione è quella di arretrare Di Paola di qualche metro e riproporre Stabile dal primo minuto, con Nicastro e Giovannini ad agirgli alle spalle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vis, Stellone ridisegna il centrocampo. Paganini ai box e Berengo in preallarme