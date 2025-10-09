violenza sulle donne le strategie del comune per supportare le vittime

La seduta del consiglio comunale di Casalfiumanese è stata anche l’occasione utile per fare il punto sulle iniziative in atto per contrastare la piaga della violenza sulle donne. Un approfondimento che ha registrato gli interventi di Alice Bonoli Dalmonte di Trama di Terre e Alessandra Marchi di Asp Circondario Imolese. Dall’informativa relativa all’attivazione di cinque nuovi sportelli territoriali di accoglienza per le vittime di tali brutalità, grazie al progetto ‘ Vicino alle donne. Sportello itinerante per il contrasto alla violenza di genere’ co-finanziato dalla Regione, al percorso di inserimento lavorativo ‘Parole di stoffa continua: perfezionamento e Vallata’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

