Violenza contro le donne nel 2025 sono 71 gli ammonimenti del Questore
Nei primi 10 mesi del 2025 il questore di Parma Maurizio di Domenico ha emesso 65 ammonimenti d'iniziativa propria per violenze in ambito familiare e sei ammonimenti (in seguito a denuncia) per atti persecutori. L'ultimo provvedimento- il 71esimo- è stato spiccato nei confronti di un cittadino. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Moira Cucchi alla mostra di Venezia: un docufilm per dimostrare che la violenza sulle donne si può battere
Violenza sulle donne: rinnovato il protocollo per la loro difesa
Perù Amico d’Italia: "Donne e violenza, basta. E ora aiutiamo i figli"
Mara Carfagna: «La scuola deve parlare di violenza sulle donne, bullismo e omofobia al di là di come la pensano le famiglie» - X Vai su X
6 ottobre, Amman. Violenza di genere e disabilità: "No woman left behind 2" Oggi abbiamo lanciato la seconda fase del nostro progetto in Giordania, costruito partendo dai bisogni e desideri di donne e ragazze con disabilità, a rischio e sopravvissute a viole - facebook.com Vai su Facebook
16/10/2025 – In Senato convegno su “Donne, diritti e violenza maschile: le frontiere di un nuovo attacco?” - 30, presso la Sala Koch di Palazzo Madama (Piazza San Luigi de’ Francesi) si svolgerà un incontro dal titolo ... Come scrive womenews.net
Le donne? "Nemmeno con un fiore". Convegni e incontri contro la violenza - La Rete interistituzionale "Nemmeno con un fiore" conferma l’impegno in questa direzione e presenta le prossime iniziative di sensibilizzazione. Si legge su msn.com