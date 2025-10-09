Violenza contro le donne nel 2025 sono 71 gli ammonimenti del Questore

Nei primi 10 mesi del 2025 il questore di Parma Maurizio di Domenico ha emesso 65 ammonimenti d'iniziativa propria per violenze in ambito familiare e sei ammonimenti (in seguito a denuncia) per atti persecutori. L'ultimo provvedimento- il 71esimo- è stato spiccato nei confronti di un cittadino. 🔗 Leggi su Parmatoday.it