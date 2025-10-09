Violenza contro le donne nel 2025 sono 71 gli ammonimenti del Questore

Parmatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei primi 10 mesi del 2025 il questore di Parma Maurizio di Domenico ha emesso 65 ammonimenti d'iniziativa propria per violenze in ambito familiare e sei ammonimenti (in seguito a denuncia) per atti persecutori. L'ultimo provvedimento- il 71esimo- è stato spiccato nei confronti di un cittadino. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

