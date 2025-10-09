Violento impatto con auto ribaltata e tamponamenti | ancora incidenti sulle strade

Brindisireport.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNEBRINDISI - Serata segnata da incidenti quella di oggi, giovedì 9 ottobre 2025, sulle strade del Brindisino tra il capoluogo e Mesagne. Il sinistro visivamente più impattante si è verificato proprio in contrada Calderoni a Mesagne, in direzione dell'uscita Mesagne Ovest che porta alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: violento - impatto

Incidente stradale finisce in tragedia: una giovane vittima dopo il violento impatto

Violento impatto tra due moto, feriti i conducenti: uno è in gravi condizioni

Violento impatto sulla provinciale: auto sfonda muretto a secco e si ribalta

Incidente a Taranto: Maserati si ribalta dopo lo scontro con una Mercedes in via San Domenico - Mattinata di paura a Taranto, nel quartiere Lama, dove una Maserati si è ribaltata dopo un violento scontro con una Mercedes all’incrocio tra via San Domenico e via Antonio Cofano. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cossato, incidente tra due auto: una finisce ribaltata in un fosso - Un incidente stradale si è verificato questa mattina in via per Castelletto Cervo, a Cossato, coinvolgendo due auto. laprovinciadibiella.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Violento Impatto Auto Ribaltata