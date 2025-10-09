Violento impatto con auto ribaltata e tamponamenti | ancora incidenti sulle strade
MESAGNEBRINDISI - Serata segnata da incidenti quella di oggi, giovedì 9 ottobre 2025, sulle strade del Brindisino tra il capoluogo e Mesagne. Il sinistro visivamente più impattante si è verificato proprio in contrada Calderoni a Mesagne, in direzione dell'uscita Mesagne Ovest che porta alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
