Sondrio, 9 ottobre 2025 – Convalidato l'arresto per l'uomo di 24 anni, originario del Mali, fermato per aver aggredito, violentato e rapinato una donna di 44 anni, non lontano dalla stazione ferroviaria di Sondrio. La donna, dopo essere scesa dal treno, si stava al parcheggio per recuperare l’auto e tornare a casa. Qui è stata aggredita e sfigurata dal 24enne che l’ha percossa, arrivando a staccarle un orecchio a morsi, per poi stuprarla: una violenza brutale, a un centinaio di metri in linea d’aria dallo scalo, nel buio e nel silenzio. Chi è l’arrestato (che resta in carcere). L'uomo, ospite di una comunità di accoglienza per richiedenti asilo di Colorina, in Valtellina, assistito dall'avvocato d'ufficio Paolo Marchi, oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di convalida al termine del quale il giudice Fabio Giorgi ha disposto che rimanga rinchiuso nel carcere di Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violentata, rapinata e sfregiata al volto: l’aggressore resta in carcere. Il questore: violenza brutale, ma Sondrio resta sicura